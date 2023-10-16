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В поиске людей в России теперь будут участвовать нейросети

Помогать искать людей поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" теперь будут нейросети и беспилотники.

В поиске людей в России теперь будут участвовать нейросети
© РИА Новости

"При помощи нейросетей мы занимаемся осмотром снимков с беспилотников. Нейросети сейчас довольно плотно входят в нашу жизнь и в некоторых регионах России помогают обнаруживать пропавших, попавших на камеры видеонаблюдения", - рассказал в беседе с РИА Новости председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Он уточнил, что внедрение подобных технологий недавно произошло на территории Дальнего Востока. По его словам, это стало первым применением такого рода нейросетей не в военном, а в гражданском секторе.

Ранее российские ученые научили нейросеть определять подлинность лекарств.