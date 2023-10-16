В поиске людей в России теперь будут участвовать нейросети

"При помощи нейросетей мы занимаемся осмотром снимков с беспилотников. Нейросети сейчас довольно плотно входят в нашу жизнь и в некоторых регионах России помогают обнаруживать пропавших, попавших на камеры видеонаблюдения", - рассказал в беседе с РИА Новости председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.