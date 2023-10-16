Все модели iPhone 16 получат одинаковые чипы от TSMC

Вся линейка смартфонов iPhone 16 получит новые чипы Apple A18, выполненные по новому 3-нм техпроцессу TSMC. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.

© MajinBuOfficial/Twitter

Актуальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащаются новым 3-нм чипом Apple A17 Pro, тогда как модели iPhone 15 и 15 Plus получили прошлогодний 4-нм чип A16 Bionic. В следующем году все модели iPhone 16 будут обновлены до второго поколения 3-нм чипов, разработанных TSMC по технологии N3E.

Так, в номерных моделях iPhone будут использоваться процессоры A18 Bionic, тогда как в Pro-версиях — A18 Pro. Это означает, что стандартные модели получат такие же чипы на базе N3E, но все равно будут уступать по производительности флагманским моделям.

Ранее TSMC перешла с технологии N3B на N3E из-за высоких показателей производительности последней. Поставщик уже начал использовать технологию N3E для массового производства. Переход TSMC на технологию N3E позволит значительно повысить производительность по сравнению с N3B. Кроме того, это улучшение также способствует повышению энергоэффективности устройств.