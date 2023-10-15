Нейросеть спрогнозировала начало Третьей мировой на Ближнем Востоке

Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ с высокой долей вероятности приведет к гуманитарной катастрофе в макрорегионе, предсказала нейросеть Predictor/W. Об этом пишет портал «Федерал пресс».

По данным портала, эта нейросеть создана с целью анализа военно-политической обстановки на планете. Свои прогнозы она строит на базе военных теорий, изучения социальных медиа и закрытого опроса известных военных и политических экспертов.

В 2020–2021 годах она предсказала кризис на Ближнем Востоке и возможность начала ядерных испытаний.

Сеть полагает высочайше вероятным (более 0.72) перерастание войны ХАМАС и Израиля в гуманитарную и миграционную катастрофу на континенте.

По прогнозу сервиса, высоковероятным (0.69) является столкновение Ирана/Ливана с Израилем/США в прямой военной конфронтации. Этот конфликт ИИ охарактеризовал как «старт Третьей мировой».

Вторжение НОАК на Тайвань и его возвращение военным путем сети представляется средневероятным (не более 0.52).