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Нейросеть спрогнозировала начало Третьей мировой на Ближнем Востоке

Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ с высокой долей вероятности приведет к гуманитарной катастрофе в макрорегионе, предсказала нейросеть Predictor/W. Об этом пишет портал «Федерал пресс».

Нейросеть спрогнозировала начало Третьей мировой на Ближнем Востоке
© globallookpress.com

По данным портала, эта нейросеть создана с целью анализа военно-политической обстановки на планете. Свои прогнозы она строит на базе военных теорий, изучения социальных медиа и закрытого опроса известных военных и политических экспертов.

В 2020–2021 годах она предсказала кризис на Ближнем Востоке и возможность начала ядерных испытаний.

Сеть полагает высочайше вероятным (более 0.72) перерастание войны ХАМАС и Израиля в гуманитарную и миграционную катастрофу на континенте.

По прогнозу сервиса, высоковероятным (0.69) является столкновение Ирана/Ливана с Израилем/США в прямой военной конфронтации. Этот конфликт ИИ охарактеризовал как «старт Третьей мировой».

Вторжение НОАК на Тайвань и его возвращение военным путем сети представляется средневероятным (не более 0.52).

Напомним, что аналитики неоднократно предсказывали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, разрастание его на весь макрорегион.

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