Установлено место столкновения татар и русских воинов на Куликовом поле

Мы нашли две мисюрки – комбинированные шлемы кавказского типа, сделанные из кольчужных колец с темечком из металлического кругляша. Причем один из них был целым, с серебряной "всечкой" – резной инкрустацией. Нашли богато украшенную булаву, которая, скорее всего, принадлежала татарским военачальникам. Также мы нашли различные виды наконечников копий XV и XVI веков, кольчугу, боевые топоры – бердыши и массу других предметов, которые связаны не с Куликовской битвой, а с более поздними эпизодами военного противостояния с кочевниками. Андрей Наумов Заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле"