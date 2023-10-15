Google уличили в сокрытии слабой производительности новых смартфонов

Компания Google запретила установку популярных бенчмарков на свои новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Согласно источнику, пользователям новых смартфонов серии Pixel 8 запретили скачивать из Google Play такие бенчмарки, как Geekbench и 3DMark.

Официально Google не объясняла причину такого запрета, но предполагается, что он связан с невысокими показателями производительности нового фирменного чипа Tensor G3, который используется в Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Судя по многочисленным обзорам, Tensor G3 уступает по общей и графической производительности ближайшим конкурентам.

Не исключено, что таким образом Google намерена скрыть слабые стороны своего чипа. Однако запрет на установку бенчмарков из Google Play не помешает пользователям узнать реальную производительность своих смартфонов, так как на Android они могут скачать нужные приложения из других источников или установить их вручную.