Университет Решетнева запустит четыре спутника

Эти спутники будут отправлены на орбиту с космодрома Восточный в конце 2024 года в рамках миссии ReshUCube-3.

Мы планируем в конце 2024 года запустить с космодрома Восточный семейство космических аппаратов в рамках миссии ReshUCube-3. Это будут четыре космических аппарата, которые смогут на орбите общаться друг с другом и самоорганизовываться для выполнения целей космической миссии. Дмитрий Зуев Заместитель заведующего научно-производственной лаборатории "Малые космические аппараты" Университета Решетнева

Как уточняет Дмитрий Зуев, cемейство спутников будет способно взаимодействовать друг с другом и самоорганизовываться для достижения целей космической миссии. Это значит, что они могут работать в сети, чтобы обеспечить доступ к интернету на труднодоступных территориях. Эта технология межспутникового интернета особенно важна, так как многие регионы планеты остаются без доступа к сети, и спутники являются единственным средством связи.