Названы пять лучших бюджетных смартфонов

Специалист «Известий» по технологиям Иван Черноусов назвал пять лучших бюджетных смартфонов, к которым сейчас можно отнести устройства в ценовой категории до 30 тысяч рублей. Рейтинг приводится в материале издания.

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Первое место в топе занял смартфон Realme C55. По словам Черноусова, девайс, представленный в 2023 году, имеет отличные для своего класса технические характеристики, интересный цвет, достаточное количество оперативной (шесть гигабайт) и встроенной (128 гигабайт) памяти, а также отличается хорошей производительностью и камерой. Цена у официальных ретейлеров в среднем составляет 19 тысяч рублей.

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На втором месте расположился Huawei Nova 11i на базе Android. Смартфон стоит почти столько же, сколько лидер рейтинга, но у него больше оперативной памяти — восемь гигабайт. Несмотря на примерно одинаковые характеристики, Huawei Nova 11i более предпочтителен для продвинутых пользователей, поскольку некоторые Android-приложения нужно скачивать через эмулятор.

Далее в рейтинге стоит Tecno Camon 20 Pro с восьмью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.

«Единственный минус данного телефона — процессор Mediatek. Чипы данного производителя никогда не отличались хорошей производительностью, но в последнее время компании удалось справиться с этой проблемой», — заявил он, добавив, что гаджет можно приобрести за за 20 тысяч рублей.

Также эксперт выделил Honor X9a, который похож по характеристикам на своих соседей по рейтингу, но имеет более высокую цену — 25 тысяч рублей. Черноусов похвалил смартфон за стильный дизайн, предположив, что именно поэтому гаджет стоит дороже конкурентов. Замкнул топ-5 Samsung Galaxy A34 за 29 тысяч рублей.

«Технические характеристики тут плюс минус такие же, как и у вышеперечисленных гаджетов, но из плюсов — отличное взаимодействие с экосистемой компании Samsung», — подчеркнул специалист.