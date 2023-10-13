Дуров заявил, что закрывать канал ХАМАС в Telegram не стоит

"Поэтому вряд ли каналы в Telegram можно использовать для серьезного усиления пропаганды. Напротив, они служат источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по фактчекингу, - рзюмировал Дуров. - И хотя мы бы могли запросто уничтожить этот источник информации, есть риск усугубить и без того тяжелую ситуацию".