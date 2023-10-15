Аппарат "Луна-26" с орбиты поможет выбрать место посадки "Луны-27"

Данные орбитального аппарата "Луна-26", который будет отправлен к естественному спутнику Земли, помогут определить район посадки следующей миссии - "Луны-27". Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

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"У нас предварительно выбрано несколько районов посадки "Луны-27", более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с "Луны-26", - рассказал Зеленый.

"Луна-26" - перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Планируется, что находясь на полярной окололунной орбите, аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава поверхности спутника, картирование распределения водяного льда в его грунте, а также выполнять ряд других научных задач.

С помощью аппарата "Луна-27" планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.