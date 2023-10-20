Лучшие нейросети для учебы студентам и школьникам

Сейчас инструментами и сервисами на базе ИИ пользуются повсеместно — в том числе и для учебы. Боты помогают форматировать и создавать текст, искать информацию, готовиться к экзаменам и выполнять домашние задания. Мы собрали пять отличных нейросетей для школьников и студентов.

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Разумеется, прежде всего стоит обратить внимание на ChatGPT — ведущий ИИ на рынке. Он подойдет практически для любых задач и легко адаптируется под нужную пользователю манеру общения. Бот спокойно объяснит математические проблемы, поможет в решении задачек по физике, отсмотрит текст на ошибки, сгенерирует код для простеньких программ, объяснит сложности иностранных языков… Правда, когда речь заходит о точных науках, ответы ChatGPT стоит перепроверять — ИИ не всегда (или не с первой попытки) дает правильную информацию.

ChatGPT официально не доступен пользователям из России, но можно найти альтернативы на базе той же языковой модели.

Еще один бот, построенный по той же модели, что и ChatGPT — но, как можно понять по названию, он специализируется на математике. Причем не просто школьных уравнениях, а на вполне серьезных задачках. Вычисление интегралов, решение уравнений, функции, переменные. MathGPT даже умеет генерировать собственные формулы, что полезно как для создания задачек, так и для демонстрации практических решений.

Yippity пригодится тем, кто изучает иностранные языки. Нейросеть предназначена для работы с печатным текстом: сейчас платформа поддерживает английский, испанский, французский, немецкий и кое-какие другие языки. Кроме того, Yippity хорошо обрабатывает довольно специфические запросы — это полезно для поиска информации в рамках научных работ или экзаменов.

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Не хотите подолгу конспектировать записи лекций или выступлений на YouTube? Попробуйте Glasp — ИИ-расшифровщик видео. Он способен конвертировать практически любой ролик в текст, который потом можно отредактировать или изменить в текстовом редакторе. Отличный инструмент для цитирования и создания конспектов.

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Beautiful.ai — ИИ-платформа для создания презентаций. По сути, она предлагает пользователям широкий выбор умных слайдов, графиков и других визуальных элементов, которые автоматически подстраиваются под контент. Вам необходимо только внести нужную информацию — слайды и шаблоны сами сделают остальную работу.