6 самых важных изобретений времен Второй мировой
Ядерное оружие было одним из самых печально известных изобретений периода Второй мировой войны. Но на этом фоне не стоит забывать, что конфликт мотивировал ученых со всего мира и на другие открытия — многие из них мы используем до сих пор. Портал History рассказал о шести самых важных изобретениях войны.
Вакцины от гриппа
Пандемия гриппа в 1918-1919 годах серьезно повлияла на Первую мировую войну: именно это и мотивировало армию США заняться разработкой первой вакцины от гриппа. Ученые начали изолировать вирус в 1930-х, после чего получили спонсорскую поддержку военных в создании вакцины. Уже в 1945 году она была одобрена для применения в армии, а год спустя стала доступной и для гражданских. Интересный факт: Джонас Солк, один из ведущих сотрудников проекта, позже разработал еще одну важную вакцину — от полиомиелита.
Пенициллин
До широкого распространения антибиотиков даже мелкие порезы могли привести к смертельным инфекциям. Шотландский ученый Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, однако медицинское средство на его основе пошло в массовое производство значительно позже — во времена Второй мировой.
Производство пенициллина для солдат было одной из приоритетных задач военного министерства США: один из агитационных постеров даже назвал инициативу «гонкой против смерти». Военные хирурги не могли поверить в его эффекты. Пенициллин не только снижал боль, но и повышал шансы пациентов на выживание. Иными словами, он делал работу врачей и медсестер гораздо легче. Американское правительство считало лекарство настолько важным для военной машины, что при подготовке высадки в Нормандии страна произвела 2,3 млн вакцин для войск Союзников.
Реактивные двигатели
Фрэнк Уиттл, английский инженер на службе Королевских ВВС Великобритании, оформил первый патент на реактивный двигатель в 1930 году. Однако первой страной, поднявшей в небо реактивный самолет, стала Германия: она провела тестовый полет 27 августа 1939 года, за пару дней до вторжения в Польшу.
На старте войны британское правительство решило разработать новые самолеты по дизайнам Уиттла: реактивные машины потребляли больше топлива, чем пропеллерные, но взамен обеспечивали большую скорость. Они не оказали значительного эффекта на ход войны, однако серьезно повлияли на развитие военной и гражданской авиации в будущем.
Переливание плазмы
Американский хирург Чарльз Дрю стандартизировал производство плазмы крови для медицинских нужд. Система была достаточно примитивной, однако восстановление сублимированной плазмы спасло немало жизней. В отличие от полной крови, плазму можно переливать вне зависимости от типа крови пациента, благодаря чему процедуру гораздо проще проводить в полевых условиях.
Электронные компьютеры
В 1940-х термин «компьютеры» имел совсем другой смысл: им называли людей (преимущественно женщин), которые проводили сложные вычисления вручную. Но во время войны США начали разработку новых машин для расчета баллистических траекторий — и те, кто раньше занимался вычислениями, стали программистами. Среди них были Джин Бартик, которая впоследствии занялась созданием компьютерных накопителей и памяти, а также Бетти Холбертон — автор первой программы. Помимо этого, над компьютером работала лейтенант Грейс Хоппер: она стала создательницей одного из первых языков программирования.
В Британии математик Алан Тьюринг разработал «Криптологическую бомбу» — машину, которая помогла взломать немецкий шифр «Энигма». Технически она не подпадает под категорию компьютеров, однако устройство послужило предтечей системы Colossus — серии британских электронных компьютеров.
Радар
Первая практическая радарная система была создана британским физиком Робертом Уотсон-Уоттом в 1935-м. Четыре года спустя англичане возвели целую сеть радарных станций вдоль южного и восточного побережий страны. Радиационная лаборатория Массачусетского технологического института сыграла важную роль в развитии радарной технологии в сороковых годах, но изначально сотрудники лаборатории хотели использовать радиацию как оружие. Радар помог Союзникам обнаруживать вражеские корабли и самолеты, однако изобретение также оказалось полезным и в мирное время.