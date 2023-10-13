Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопецииё
Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы патологическое выпадение волос — алопецию. Как сообщает РИА Новости, об этом эксперты рассказали на мультимедийной выставке «Из века в век», посвященной 100-летию новосибирского кожвендиспансера.
Часть экспозиции посвящена портретам работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всего своего существования. Признаками алопеции у Джоконды на портрете руки Леонардо да Винчи являются отсутствие бровей, ресниц и поредение волос.
Сама выставка знакомит посетителей с историей развития службы дерматовенерологии в Новосибирской области и оборудованием, которое использовалось 100 лет назад. Ее открыл врио главы областного Минздрава Константин Хальзов. Он отметил, что служба дерматовенерологии на территории региона является одной из лучших в России. Экспозиция будет открыта для посещения в парке «Россия — моя история» до 12 ноября.