Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы патологическое выпадение волос — алопецию. Как сообщает РИА Новости, об этом эксперты рассказали на мультимедийной выставке «Из века в век», посвященной 100-летию новосибирского кожвендиспансера.

Часть экспозиции посвящена портретам работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всего своего существования. Признаками алопеции у Джоконды на портрете руки Леонардо да Винчи являются отсутствие бровей, ресниц и поредение волос.