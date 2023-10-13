SpaceX отреагировала на доклад, обвиняющий спутники Starlink в гибели людей

SpaceX выступила с опровержением доклада Федерального управления гражданской авиации (FAA), согласно которому спутники Starlink несут угрозу для людей из-за риска их падения на Землю после завершения эксплуатации. Как сообщает CNN, компания направила FAA письмо с требованием исправить отчет, устранив «неточные оценки» в отношении спутниковой системы.

FAA представила свой доклад накануне в Конгрессе США — он основан на исследовании, проведенном некоммерческой группой Aerospace Corporation. В документе раскрываются потенциальные опасности, связанные с использованием крупных группировок спутников вроде Starlink. Согласно докладу, при расширении системы к 2035 году возникнет риск ранения или гибели одного человека раз в два года из-за падения несгоревшего в атмосфере обломка космического аппарата. Риск падения самолета из-за столкновения с космическим мусором может составить 0,07%.

SpaceX раскритиковала выводы, представленные в документе. Там назвали утверждения о риске травм и гибели людей «нелепыми, неоправданными и неточными». Компания подчеркнула, что оценки количества космического мусора основаны на исследовании NASA 23-летней давности. Оно касалось спутников компании Iridium — они изготовлены из других материалов, нежели спутники Starlink. Компания утверждает, что ее аппараты спроектированы таким образом, чтобы полностью сгореть при повторном входе в атмосферу.