Ученых встревожил неожиданный выброс метана на дне Балтики

Ученые из шведского Университета Линнея и Стокгольмского университета высказали встревоженность по поводу интенсивного выброса метана неясного происхождения в районе Ландсортской впадины — самой глубокой части Балтийского моря, сообщает LIFE.ru.

Глубина в этом районе составляет 460–470 метров, и пузырьки газа, которые выделяются из донных отложений и обычно не поднимаются высоко, растворяясь в воде, теперь по непонятным причинам в больших объемах почти достигают поверхности.

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Издание цитирует доцента кафедры морской геофизики Стокгольмского университета Кристиана Странна, который признался, что поражен характером и масштабом процесса утечки. По его словам, столь интенсивного выброса метана со дна океана ранее не наблюдалось. Площадь региона выброса составляет примерно 20 кв км, газ не достигает буквально 20 метров до поверхности.

Как отмечает издание, обычно метан образуется в прибрежных морских водах в результате разложения растений, продуктов жизнедеятельности животных и так далее, а затем растворяется в воде либо поглощается бактериями метанотрофами. Таккже газ может появляться в толще океанической земной коры в результате воздействия высоких температур в ходе химических реакций в бескислородной среде.

Увеличение количества метана в атмосфере способствует развитию парникового эффекта, напомнили ученые, поэтому внушительные выбросы этого газа из морских глубин вызывают опасения. Одной из причин подводных процессов эксперты назвали попадание в море почвы и удобрений с сельскохозяйственных угодий, из-за чего начинается буйное размножение водорослей и их интенсивное гниение, приводящее к выделению больших объемов метана, который не успевает растворяться в воде и беспрепятственно направляется к поверхности. Кроме того, изменения климата могут способствовать уменьшению количества бактерий-метанотрофов в Балтийском море.