В «Яндексе» усомнились в способности ИИ вытеснить профессию журналиста
Такое мнение высказал директор по развитию профильных технологий компании Александр Крайнов.
«Я бы здесь опасался не искусственного интеллекта, а другого журналиста, который будет им пользоваться. Журналиста, как и представителя любой другой профессии, заменит не искусственный интеллект, а другой человек, который будет пользоваться искусственным интеллектом», — сказал Крайнов в интервью ТАСС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Google тестирует инструмент на основе искусственного интеллекта, способный создавать новостные статьи. По информации издания, программа под названием Genesis может собирать информацию об актуальных событиях и писать заметки.