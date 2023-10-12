В «Яндексе» усомнились в способности ИИ вытеснить профессию журналиста

«Я бы здесь опасался не искусственного интеллекта, а другого журналиста, который будет им пользоваться. Журналиста, как и представителя любой другой профессии, заменит не искусственный интеллект, а другой человек, который будет пользоваться искусственным интеллектом», — сказал Крайнов в интервью ТАСС.