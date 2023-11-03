Как продлить жизнь смартфону: 5 полезных советов

Ремонт смартфона порой бывает весьма затратным с точки зрения финансов, но хорошая новость в том, что за состоянием устройства не так уж и тяжело следить. Портал ichip.ru поделился советами о том, как максимально продлить срок службы любого смартфона.

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Пользуйтесь чехлом и защитной пленкой

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Надежный чехол поможет сберечь смартфон от физических повреждений, а пленка сохранит экран от царапин. Конечно, иногда подобные аксессуары выглядят не слишком стильно, но выбор большой: вы наверняка можете подобрать что-то подходящее. Кроме того, если вы регулярно пользуетесь телефоном как навигатором в поездках, то обязательно подумайте о покупке хорошего крепления.

Регулярно очищайте память от мусора

Память телефона сохраняет множество «мусорных» файлов: они совершенно ни для чего не нужны и напрасно тратят свободное место системы. Заведите себе привычку периодически очищать временные файлы — вы сэкономите много места на накопителе. Еще стоит иногда проверять, какими приложениями вы перестали пользоваться: даже в незапущенном состоянии они порой отъедают ресурсы смартфона, что приводит к снижению производительности.

Не забывайте иногда перезагружать смартфон

На смартфоне, как правило, одновременно работает множество программ и фоновых процессов. Постоянная нагрузка способна снизить производительность даже самого мощного телефона, поэтому рекомендуется хотя бы иногда перезагружать систему. Перезагрузка остановит фоновые процессы и очистит оперативную память.

Не ремонтируйте смартфон своими руками

Совет очевидный, но тем не менее. Любой смартфон — это сложное, высокотехнологичное устройство, состоящее из множества чувствительных компонентов. Их ни в коем случае не стоит разбирать самостоятельно, если вы не отдаете себе стопроцентный отчет в том, что делаете. Попытка домашнего ремонта может привести не только к потере гарантии, но и к еще более серьезным поломкам. Иными словами, не экономьте на техобслуживании — всегда обращайтесь к специалистам.

Заряжайте смартфон правильно