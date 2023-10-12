5 интересных фактов о 13 — самом несчастливом числе

Число 13 часто называется самым несчастливым из всех. Суеверные люди всеми силами избегают 13 этажей, 13 ступеней лестниц и особенно пятницы 13 — но на этом тайна мистической цифры не заканчивается. Портал BestLife поделился пятью интересными фактами о 13.

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Имена многих жутких людей состоят из 13 букв

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Разумеется, это просто совпадение, но так получилось, что имена множества ужасающих людей состоят из 13 букв — по крайней мере, на английском. Среди них серийные убийцы Джеффри Дамер, Альберт Де Сальво и Тед (Теодор) Банди, Чарльз Мэнсон, и даже Джек Потрошитель.

Иррациональная боязнь числа 13 имеет научное название

Некоторые люди не просто стараются избегать несчастливой цифры — она приводит их в настоящий ужас. Те, кто болезненно боятся числа 13, страдают психологическим недугом под названием трискайдекафобия. Никто не может сказать, как он появился, но, по информации журнала Time, жертвами этой фобии являются миллионы человек по всему миру. Например, известный писатель Стивен Кинг признавался, что перешагивает через тринадцатую ступень на лестнице и не заканчивает чтение книг на тринадцатой странице.

По статистике, пятницу 13 нельзя назвать плохим днем

По разным исследованиям, на самом деле пятница 13 не является несчастливым днем по статистике. Информации, которая подтвердила бы подтвердила суеверный страх, просто не существует. Ученые даже проводили отдельный опрос среди мужчин и женщин: ни одна группа не показала повышенной склонности к несчастным случаям в пятницу 13.

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Многие здания называют 13 этажи иначе

Практически каждое высотное здание имеет 13 этаж, но часто бывает, что он называется как-то иначе. В 2015 году нью-йоркская фирма CityRealty опубликовала список жилых сооружений в Манхэттене, которые имеют 13 этаж. По словам издания The Atlantic, из 629 зданий только 55 обозначили его злополучным числом. Иными словами, не удивляйтесь, если вдруг увидите среди кнопок лифта цифры 12A или 14B.

Наука не может объяснить, почему 13 считается несчастливым числом