В США захотели запретить ИИ копировать голоса людей

No Fakes Act запрещает создание цифровых копий без согласия субъекта или правообладателя. Исключение составляют репортажи, общественные и спортивные передачи, документальные фильмы и биографические произведения. Эти права будут действовать в течение всей жизни человека и 70 лет после его смерти. Охраняются также пародии, сатира и критика, а коммерческая деятельность допускается при условии, что она относится к новостям, документальным фильмам или пародиям.