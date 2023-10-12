Космонавт Анна Кикина будет представлять Новосибирскую область на выставке "Россия"
Первая из программы перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом космонавт Анна Кикина и олимпийские чемпионы Александр Карелин и Евгений Подгорный, которые являются уроженцами Новосибирской области, будут представлять регион на выставке "Россия", сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.
"У нас уже из подтвержденных Анна Кикина и Александр Александрович Карелин, Евгений Подгорный", - сказала она.
Она уточнила, что гости стенда Новосибирской области на выставки смогут с помощью VR-экскурсии участники посетить "самую умную улицу в мире", которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своем роде памятником всем лабораторным мышам - это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и "кабинет ученого", в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы.
Красноярский край на выставке будут также представлять олимпийские чемпионы, которые готовят мероприятия в спортивном формате, и команда КВН из региона. Кузбасс представит зеркальный 3D-скелет пситтакозавра сибирского - это вид динозавра, чьи сохранившиеся останки были обнаружены в деревне Шестаково. Кроме этого, стенд региона включает в себя тач-панель, кинотеатр, макеты спортивных объектов Кузбасса и курорта Шерегеш.
Общесибирская экспозиция
С 16 по 21 ноября на выставке стартует Сибирская неделя. Она откроется общесибирской экспозицией.
"Концепция [стенда], что мы не конкуренты друг друга. В кооперации готовим общую экспозицию "Сибирь здесь". Она будет базироваться тематически на мощных реках нашего Сибирского федерального округа, и интерактивный стенд будет представлен в общей концепции", - сказал министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко.
Павлова добавила, что экспозицию будут открывать губернаторы и полпред округа Анатолий Серышев.
"Будет презентация достижений всей Сибири. У нас будет общее оформление - это будет красивый синий фриз", - пояснила она.
Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. В ней примут участие 89 регионов страны.