Космонавт Анна Кикина будет представлять Новосибирскую область на выставке "Россия"

© Роскосмос

"У нас уже из подтвержденных Анна Кикина и Александр Александрович Карелин, Евгений Подгорный", - сказала она.

Видео дня

Она уточнила, что гости стенда Новосибирской области на выставки смогут с помощью VR-экскурсии участники посетить "самую умную улицу в мире", которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своем роде памятником всем лабораторным мышам - это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и "кабинет ученого", в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы.

Красноярский край на выставке будут также представлять олимпийские чемпионы, которые готовят мероприятия в спортивном формате, и команда КВН из региона. Кузбасс представит зеркальный 3D-скелет пситтакозавра сибирского - это вид динозавра, чьи сохранившиеся останки были обнаружены в деревне Шестаково. Кроме этого, стенд региона включает в себя тач-панель, кинотеатр, макеты спортивных объектов Кузбасса и курорта Шерегеш.

Общесибирская экспозиция

С 16 по 21 ноября на выставке стартует Сибирская неделя. Она откроется общесибирской экспозицией.

"Концепция [стенда], что мы не конкуренты друг друга. В кооперации готовим общую экспозицию "Сибирь здесь". Она будет базироваться тематически на мощных реках нашего Сибирского федерального округа, и интерактивный стенд будет представлен в общей концепции", - сказал министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко.

Павлова добавила, что экспозицию будут открывать губернаторы и полпред округа Анатолий Серышев.

"Будет презентация достижений всей Сибири. У нас будет общее оформление - это будет красивый синий фриз", - пояснила она.