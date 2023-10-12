Эксперты рассказали, почему загораются смартфоны и как себя обезопасить

Накануне неисправный аккумулятор стал причиной пожара на борту пассажирского самолета — телефон вспыхнул на рейсе Каир — Москва. Бортпроводники среагировали моментально и потушили огонь. Однако иногда такие возгорания заканчиваются крупными пожарами и тяжелыми травмами у владельцев гаджетов.

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Чем опасны некачественные батареи, блоки питания и кабели, а также как избежать подобных проблем эксперты рассказали РЕН ТВ.

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Причиной подобных пожаров становятся неисправные аккумуляторы в телефонах и планшетах. Чаще всего загораются телефоны, которые оставили заряжаться на ночь. Ежедневно из-за гаджетов в России происходит в среднем по три пожара, подчеркнули в МЧС.

Нередко причиной происшествия становится использование неисправных кабелей и блоков питания. Слишком высокое напряжение, подаваемое в аккумулятор, приводит к его поломке. Некачественный кабель же может вывести из строя контроллер, отключающий питание, когда батарея полностью заряжена.

«При его неисправности, при использования зарядного устройства большей мощности, ток неконтролируемо поступает в батарею. Это может привести к самым плачевным последствиям – начиная от вздутия аккумулятора, заканчивая возгораниями», — отметил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Еще одной причиной возгорания аккумулятора может стать перегрев телефона. Администратор сервисного центра Илья Буздаков отметил, что высокая температура всегда опасна для смартфонов — это может вывести из строя и процессорную часть, и аккумулятор, и контроллер заряда.

В сервисных центрах отмечают, что горят чаще всего смартфоны, которые используются больше трех-пяти лет. Как правило, когда люди долго пользуются смартфоном, аккумулятор имеет свойство раздуваться. После, под механическим воздействием, может произойти взрыв.