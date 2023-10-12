Названы самые мощные Android-смартфоны в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали международный рейтинг производительности Android-смартфонов за сентябрь. Первое место в нем занял геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+, набравший 1,63 млн баллов.

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Лидер топа оснащается флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, как и еще семь других смартфонов из этого рейтинга. Затем следуют игровой Asus ROG Phone 7 (1,6 млн) и Xiaomi 13 (1,55 млн). При этом улучшенный Xiaomi 13 Pro занял четвертую строчку, набрав 1,54 млн баллов.

Пятое и шестое места распределились между Samsung Galaxy S23+ (1,52 млн) и S23 Ultra (1,52 млн). Среднебюджетный флагман Redmi K60 Ultra с чипсетом MediaTek Dimensity 9200+, который набрал 1,47 млн баллов в AnTuTu и занял седьмую строчку.

Топ-10 замыкают Samsung Galaxy S23 (1,47 млн), OnePlus 11 (1,44 млн) и геймерский смартфон Lenovo Legion Y70 (1,34 млн) с чипом Snapdragon 8+ Gen 1.