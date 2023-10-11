ЕС обвинил Маска в распространении фейков о конфликте ХАМАС и Израиля
Еврокомиссар Тьерри Бретон обвинил соцсеть X (бывший Twitter) в распространении непроверенного, а также незаконного контента. Об этом пишет РБК.
По данным портала, чиновник направил бизнесмену Илону Маску, владельцу соцсети, письмо с требованием связаться по этому вопросу с соответствующими правоохранительными органами, властями и Европолом.
В послании Бретон обозначил три ключевых принципа модерации, основанных на текущих законах Евросоюза. Он пояснил, что платформе следует прозрачно и четко указывать, какой контент разрешен условиями соцсети, и «старательно обеспечивать», чтобы эти условия соблюдались.
Соцсети также требуется оперативно реагировать на появление незаконного контента и удалять его. Кроме того, Х обязана обеспечивать пропорциональные и эффективные меры, позволяющие снизить риски для общественной безопасности и гражданского диалога, возникающие из-за дезинформации.
Бретон подчеркнул, ссылаясь на СМИ и гражданские организации, что на платформе X публикуются фейковые изображения и факты, например, выданные за свежие старые изображения других вооруженных конфликтов.
Отмечается, что Маск подвергся критике после того, как порекомендовал следить за развитием конфликта между Израилем и палестинским движением через каналы, которые «давали ложную информацию и выступали с антисемитскими комментариями».