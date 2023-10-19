Секрет греческого огня: кто изобрел древний огнемет?
Греческий огонь, римский огонь, жидкий огонь — все эти названия принадлежат таинственной зажигательной смеси, которая была одним из первых орудий войны своего рода. Давным давно византийцы сжигали целые флоты горючей смесью, рецепт которой ныне считается утерянным.
Кто изобрел греческий огонь
Изобретение греческого огня приписывается Каллинику из Гелиополя: еврейскому архитектору, который сбежал из Сирии в Константинополь. Византийская империя тогда подвергалась атакам со стороны исламских войск, что привело к потере части страны. Киллиник провел множество экспериментов, чтобы найти формулу зажигательной смеси, и представил свое детище императору Константину IV.
Греческий огонь был не первым зажигательным оружием в истории: нечто похожее ранее применялось и греками, и римлянами. Однако предтечи смеси Каллиника были далеко не такими смертоносными. Формула греческого огня хранилась в строгом секрете, поэтому современные историки не нашли никаких научных документов. Но известно, что ключевым компонентом смеси был керосин или сырая нефть — скорее всего, они добывались в районе Крыма. Среди прочих ингредиентов числятся негашеная известь, сера, смола и калиевая селитра.
Как применяли греческий огонь
Греческий огонь активно использовался в морских битвах. Флот византийцев атаковал вражеские корабли, выстреливая струи горючей жидкости под давлением из специальных трубок-сифонов. Как правило, этим оружием оборудовались корабли типа дромон: быстрые судна, способные двигаться при помощи весел.
Появление греческого огня на несколько веков сделало Византию неприкасаемой на воде. Империя разгромила арабов, отогнала от столицы корабли князя Игоря Рюриковича и даже нанесла урон венецианским кораблям, которые перевозили участников Четвертого крестового похода. Собственно, свое название греческий огонь получил от арабских войск, которые попытались взять Константинополь и попали под обстрел сосудами с зажигательной смесью.
Помимо этого, секрет оружия неизбежно утек в другие страны в результате предательства при императорском дворе. Греческим огнем пользовались половцы, турки и войска Тамерлана. Русские летописи говорят, что владимирцы и новгородцы штурмовали крепости при помощи некоего «огня». Однако к XIV веку он совершенно пропал из исторических хроник: несколько поколений химиков безуспешно пытались найти настоящую формулу Каллиника.