Секрет греческого огня: кто изобрел древний огнемет?

Греческий огонь, римский огонь, жидкий огонь — все эти названия принадлежат таинственной зажигательной смеси, которая была одним из первых орудий войны своего рода. Давным давно византийцы сжигали целые флоты горючей смесью, рецепт которой ныне считается утерянным.

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Кто изобрел греческий огонь

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Изобретение греческого огня приписывается Каллинику из Гелиополя: еврейскому архитектору, который сбежал из Сирии в Константинополь. Византийская империя тогда подвергалась атакам со стороны исламских войск, что привело к потере части страны. Киллиник провел множество экспериментов, чтобы найти формулу зажигательной смеси, и представил свое детище императору Константину IV.

Греческий огонь был не первым зажигательным оружием в истории: нечто похожее ранее применялось и греками, и римлянами. Однако предтечи смеси Каллиника были далеко не такими смертоносными. Формула греческого огня хранилась в строгом секрете, поэтому современные историки не нашли никаких научных документов. Но известно, что ключевым компонентом смеси был керосин или сырая нефть — скорее всего, они добывались в районе Крыма. Среди прочих ингредиентов числятся негашеная известь, сера, смола и калиевая селитра.

Как применяли греческий огонь

Греческий огонь активно использовался в морских битвах. Флот византийцев атаковал вражеские корабли, выстреливая струи горючей жидкости под давлением из специальных трубок-сифонов. Как правило, этим оружием оборудовались корабли типа дромон: быстрые судна, способные двигаться при помощи весел.

Появление греческого огня на несколько веков сделало Византию неприкасаемой на воде. Империя разгромила арабов, отогнала от столицы корабли князя Игоря Рюриковича и даже нанесла урон венецианским кораблям, которые перевозили участников Четвертого крестового похода. Собственно, свое название греческий огонь получил от арабских войск, которые попытались взять Константинополь и попали под обстрел сосудами с зажигательной смесью.