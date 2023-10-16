Скоростной поезд General Motors: 5 интересных фактов об Aerotrain

Aerotrain (GM) — пожалуй, один из самых амбициозных проектов General Motors. Поезд будущего, который должен был стать не только экономичным, но и высоко технологичным. Мы собрали пять интересных фактов из истории проекта.

© Wikipedia

Сцепка для мощности и воздуха

Видео дня

Для того, чтобы сохранить обтекаемый дизайн поезда и улучшить аэродинамику, вагоны Aerotrain были оборудованы широкими диафрагмами. Кроме того, они имели более низкий центр тяжести, чем обычные пассажирские вагоны. Из-за этих нюансов прокладка воздушных шлангов между вагонами стала непростой задачей: инженерам пришлось разработать специальную систему сцепки. Она не только соединяла вагоны, но и автоматически подключала необходимые контакты для воздуха и электричества. И если подача воздуха была стандартной процедурой для тормозного механизма, то электрическое соединение стало инновацией.

Кондиционеры в вагонах

Фирма Frigidaire известна на весь мир своими холодильниками, посудомойками, кухонной техникой и кондиционерами. Между 1919 и 1979 годами она была частью империи General Motors, благодаря чему компания также занималась производством маленьких, но довольно мощных охладителей для автомобилей. А если нечто подобное можно создать для машины, то почему бы не сделать вариант для поезда? Вагоны Aerotrain получили электрическое кондиционирование, обогрев и флуоресцентное освещение. Многие из этих удобств в той или иной форме были стандартом для пассажирских поездов того времени, однако полное электропитание всех устройств было необычным решением.

Wikipedia

Отделка старых вагонов

Aerotrain был разработан из соображений экономии: как в плане производства, так и в плане эксплуатации. Это одна из причин, по которой инженеры General Motors решили использовать существующие технологии из других отделов компании. Помимо этого, конструкторы позаботились о другом важном моменте: запланированном устаревании. General Motors хотела, чтобы клиенты регулярно покупали новые товары фирмы, а не просто ремонтировали старые — и это затрагивало в том числе вагоны Aerotrain.

Как правило, железнодорожные компании меняют отделку пассажирских вагонов каждые семь лет, но конструкторы предложили другой план. Они хотели отделять пассажирский отсек от шасси, после чего целиком отправлять его на свалку. Клиент же мог приобрести новенькое отделение, причем немного дешевле, чем стоили многие другие аналоги.

Wikipedia

«Маленький» Aerotrain