В Совфеде изучат использование искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялось заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Использование инструментов цифровизации при профилактике коррупционных нарушений и использование искусственного интеллекта в сфере противодействия коррупции».

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Председатель комитета Вячеслав Тимченко отметил, что противодействие коррупции относится к комплексным, сложным и многофакторным процессам.

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«Научные исследования в сфере искусственного интеллекта должны идти с учетом следующих приоритетов: алгоритмическая имитация биологических систем принятия решений, в том числе распределенных коллективных систем, автономное самообучение и развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам, автономная декомпозиция сложных задач, поиск и синтез решений», — сказал Тимченко.

Председатель подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению института парламентской неприкосновенности Комитета Совфеда Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Новьюхов отметил, что у России есть существенный потенциал, чтобы стать одним из лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта.

Замдиректора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Оксана Шмалий и глава лаборатории интеллектуальной аналитики РАНХиГС Сергей Боловцов представили результаты научных исследований и разработанные предложения. Шмалий считает возможным внести изменения в антикоррупционное законодательство, в которых для конкретных случаев будут решены вопросы о субъектности систем искусственного интеллекта, допустимости использования результатов их работы в качестве доказательств, а также о гарантиях прав граждан, в отношении которых осуществляются различные мероприятия.

В свою очередь Боловцов обратил внимание на то, что предполагаемая оценка достоверности антикоррупционной экспертизы, выполненной с применением искусственного интеллекта, составляет 75 процентов. Он отметил, что благодаря этому методу минимизируется субъективизм экспертов, унифицируются подходы к толкованию типичных коррупциогенных факторов, уменьшаются трудозатраты на проведение антикоррупционной экспертизы.