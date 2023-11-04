Как установить любые приложения на Apple iPhone

Несколько лет назад вопрос «как установить приложения на iPhone» показался бы очень странным. Достаточно было открыть фирменный магазин AppStore и скачать все, что вам может потребоваться. Но после введения санкций в 2022 году ситуация изменилась. На сегодняшний день в «эпсторе» невозможно найти одни из самых важных приложений – банковские клиенты. А без них придется пользоваться веб-версиями, что не очень-то удобно. Но если вам закрыли одну дверь, то почему бы не проломить себе новую? Такой проломленной дверью стало приложение iMazing, которое позволяет вам не особо напрягаясь установить на iPhone любые приложения.

© imazing.com

Приложение iMazing

Видео дня

На сегодняшний день приложение iMazing является самым удобным и практически единственным вариантом для установки удаленных из AppStore утилит. Есть еще вариант установки с помощью джейлбрейка, но очень спорный, так как вы фактически взламываете «айфон» лишая его защиты, да и на современных версиях iOS он просто не работает. Мало того, взломать можно только древние iPhone 8 и iPhone X. Есть вариант для разработчиков, чтобы самостоятельно подписывать себе приложения и устанавливать их, но там тоже есть ограничения. Во-первых, можно установить не более двух таких приложений. Во-вторых, необходим компьютер Mac, на котором раз в 7 дней вы будете переподписывать себе эти приложения, чтобы они продолжали функционировать, а без этого все сломается. В общем, как ни крути, но все дороги ведут к iMazing, пользоваться которым просто и понятно.

Для начала скачайте программу и установите ее на свой компьютер. Она работает как на компьютерах под управлением MS Windows, так и под MacOS. Программа платная, но скачайте пробную версию, которой хватит для ваших задач.

YouTube / Яблочный маньяк

После этого подключаете свой iPhone к компьютеру и в появившемся окне нажимаете кнопку «Доверять». На этом этапе телефон подружится с компьютером и программой iMazing. Также в этот момент смартфон может попросить пароль, который будет необходимо ввести. И вот вы уже попадаете в сам программу, которая и поможет вам установить необходимое приложение.

YouTube / Яблочный маньяк

Переходите в раздел «Управление устройствами», а потом тыкайте на вкладку «Медиатека». В этом разделе вы увидите все приложения, которые установлены на смартфоне в данный момент и те, которые были загружены ранее, но удалены. Установленные программы будут отмечены белой галочкой в сером кружочке. В нижней части находите строку поиска и там вбиваете интересующее вас приложение. После того, как приложение находится, вам остается его лишь установить и начать пользоваться.

YouTube / Яблочный маньяк

Иногда бывает, что приложение, которым вы ранее пользовались, исчезает из медиатеки. В этом случае вам потребуется второе устройство, на котором уже есть установленный софт. Вы просто подключаете второй iPhone, также идете в «Медиатеку», ищите утилиту и нажимаете «Загрузить в библиотеку». После этого подключаете первый смартфон и устанавливаете приложение из той самой библиотеки.

Что делать, если раньше вообще не было iPhone

Но может сложиться ситуация, когда у вас вообще не было «айфона» и нет никакого профиля. Тогда этого вам потребуется человек, у которого есть «айфон», и он сможет уделить вам некоторое время, чтобы вы извлекли приложение из памяти его телефона.

YouTube / Яблочный маньяк

Если вы находите такого человека, то базовые действия точно такие же. Подключаете его телефон к своему компьютеру, идете в ту же самую «Медиатеку», находите приложение, нажимаете на него правой клавишей и выбираете пункт «Экспорт .IPA». После этого на рабочем столе вашего компьютера появится установочный файл приложения. Теперь подключаете обратно свой новый iPhone, топаете в медиатеку и в правом нижнем углу находите кнопку «Установить файл .IPA» в выпадающем меню. В открывшемся окне выбираете скаченный файл и ждете окончания процесса установки. Теперь отключаем смартфон и открываем свежеустановленное приложение. На этом этапе «айфон» попросит ввести логин и пароль от аккаунта того человека, который согласился быть донором в этой истории. Данные вводятся только один раз для активации этого приложения и больше нигде не «отсвечивают».

Заключение