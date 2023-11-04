Как установить любые приложения на Apple iPhone
Несколько лет назад вопрос «как установить приложения на iPhone» показался бы очень странным. Достаточно было открыть фирменный магазин AppStore и скачать все, что вам может потребоваться. Но после введения санкций в 2022 году ситуация изменилась. На сегодняшний день в «эпсторе» невозможно найти одни из самых важных приложений – банковские клиенты. А без них придется пользоваться веб-версиями, что не очень-то удобно. Но если вам закрыли одну дверь, то почему бы не проломить себе новую? Такой проломленной дверью стало приложение iMazing, которое позволяет вам не особо напрягаясь установить на iPhone любые приложения.
Приложение iMazing
На сегодняшний день приложение iMazing является самым удобным и практически единственным вариантом для установки удаленных из AppStore утилит. Есть еще вариант установки с помощью джейлбрейка, но очень спорный, так как вы фактически взламываете «айфон» лишая его защиты, да и на современных версиях iOS он просто не работает. Мало того, взломать можно только древние iPhone 8 и iPhone X. Есть вариант для разработчиков, чтобы самостоятельно подписывать себе приложения и устанавливать их, но там тоже есть ограничения. Во-первых, можно установить не более двух таких приложений. Во-вторых, необходим компьютер Mac, на котором раз в 7 дней вы будете переподписывать себе эти приложения, чтобы они продолжали функционировать, а без этого все сломается. В общем, как ни крути, но все дороги ведут к iMazing, пользоваться которым просто и понятно.
Для начала скачайте программу и установите ее на свой компьютер. Она работает как на компьютерах под управлением MS Windows, так и под MacOS. Программа платная, но скачайте пробную версию, которой хватит для ваших задач.
После этого подключаете свой iPhone к компьютеру и в появившемся окне нажимаете кнопку «Доверять». На этом этапе телефон подружится с компьютером и программой iMazing. Также в этот момент смартфон может попросить пароль, который будет необходимо ввести. И вот вы уже попадаете в сам программу, которая и поможет вам установить необходимое приложение.
Переходите в раздел «Управление устройствами», а потом тыкайте на вкладку «Медиатека». В этом разделе вы увидите все приложения, которые установлены на смартфоне в данный момент и те, которые были загружены ранее, но удалены. Установленные программы будут отмечены белой галочкой в сером кружочке. В нижней части находите строку поиска и там вбиваете интересующее вас приложение. После того, как приложение находится, вам остается его лишь установить и начать пользоваться.
Иногда бывает, что приложение, которым вы ранее пользовались, исчезает из медиатеки. В этом случае вам потребуется второе устройство, на котором уже есть установленный софт. Вы просто подключаете второй iPhone, также идете в «Медиатеку», ищите утилиту и нажимаете «Загрузить в библиотеку». После этого подключаете первый смартфон и устанавливаете приложение из той самой библиотеки.
Что делать, если раньше вообще не было iPhone
Но может сложиться ситуация, когда у вас вообще не было «айфона» и нет никакого профиля. Тогда этого вам потребуется человек, у которого есть «айфон», и он сможет уделить вам некоторое время, чтобы вы извлекли приложение из памяти его телефона.
Если вы находите такого человека, то базовые действия точно такие же. Подключаете его телефон к своему компьютеру, идете в ту же самую «Медиатеку», находите приложение, нажимаете на него правой клавишей и выбираете пункт «Экспорт .IPA». После этого на рабочем столе вашего компьютера появится установочный файл приложения. Теперь подключаете обратно свой новый iPhone, топаете в медиатеку и в правом нижнем углу находите кнопку «Установить файл .IPA» в выпадающем меню. В открывшемся окне выбираете скаченный файл и ждете окончания процесса установки. Теперь отключаем смартфон и открываем свежеустановленное приложение. На этом этапе «айфон» попросит ввести логин и пароль от аккаунта того человека, который согласился быть донором в этой истории. Данные вводятся только один раз для активации этого приложения и больше нигде не «отсвечивают».
Заключение
Несмотря на длинный текст, способ очень простой и понятный. Провернув такое действие единожды, вы запомните этот простейший алгоритм и в следующий раз инструкция не потребуется. Так что все разговоры о том, что в России больше нельзя установить много разных приложения верны лишь частично. Нельзя только официально через AppStore. А с помощью утилиты iMazing все устанавливается и работает без вопросов.