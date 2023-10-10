ИИ генератор изображений Microsoft начал «агрессивно» цензурировать описание картинок

После добавления в генератор изображений Bing Image Creator модели DALL-E 3 от OpenAI Microsoft столкнулась с рядом проблем. Множество пользователей начали жаловаться на проседание скорости работы сервиса из-за наплыва пользователей и нехватки оборудования.

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Но это оказалось не единственным багом. В Bing Image Creator вдруг появилась «агрессивная» цензура: при описании изображения, которые пользователи хотят получить в результате, генератор начал выдавать требования изменить текст.

Например, фраза «человек ломает серверную стойку кувалдой» была воспринята ИИ как нарушающая правила сервиса, хотя не подпадает под них. Или «кот в ковбойской шляпе и сапогах» — эту фразу сервис тоже пометил как неприемлемую. И таких примеров множество. А без «одобрения» ИИ сгенерировать изображение не получится.