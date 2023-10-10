«Роскосмос» планирует продавать спутниковые снимки органам власти

Правительственная комиссия одобрила законопроект госкорпорации «Роскосмос» о возможности продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) потребителям, в том числе и органам власти, получающим сейчас такие снимки бесплатно. Об этом пишут «Ведомости».

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Принятие законопроекта, который оговаривает, что закупки возможны у единственного поставщика - «Роскосмоса» - потребует в 2024–2035 годах 17,1 млрд руб. Однако ожидается, что поступления в бюджет, в том числе и от возврата «Роскосмосом» средств от реализации ДЗЗ, могут достичь 89 млрд руб.

При этом «Роскосмос» должен обеспечивать только 67% потребностей потребителей, а остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов, включая «Ситроникс», «НПК БАРЛ» и «Газпром космические системы».

В законопроекте предусмотрен ряд исключений. Бесплатно данные смогут получать силовые структуры и «Росатом». Представитель «Росатома» пояснил, что снимки необходимы для мониторинга ледовых условий на Северном морском пути и выработки маршрутов плавания.

При этом ежесуточно требуются снимки не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах «разрешением не менее 40 м», подчеркнул он.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщили о нештатной ситуации с межпланетной станцией «Луна-25». После чего аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли. Глава госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что причиной падения стал сбой при отключении двигателей, которые проработали дольше положенного срока.