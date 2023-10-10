Стало известно, когда россияне выйдут в открытый космос

Названа дата выхода российских космонавтов в открытый космос
В Роскосмосе анонсировали выход замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командира отряда космонавтов Олега Кононенко и космонавта Николая Чуб в открытый космос 25 октября, передает ТАСС.
Отмечается, что данный выход является плановым. Он будет осуществлен по российской программе с борта Международной космической станции, добавили в госкорпорации.
Подчеркивается, что данный выход станет шестым по программе в текущем году.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио обновили рекорд по продолжительности пребывания на МКС за время одной экспедиции.
До этого рекорд значился за Петром Дубровым. Он провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду с апреля 2021 года по март 2022 год. Прокопьев, Петелин и Рубио пробыли на МКС больше на 20 часов 40 минут и 11 секунд.