Стало известно, когда россияне выйдут в открытый космос

В Роскосмосе анонсировали выход замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командира отряда космонавтов Олега Кононенко и космонавта Николая Чуб в открытый космос 25 октября, передает ТАСС.

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Отмечается, что данный выход является плановым. Он будет осуществлен по российской программе с борта Международной космической станции, добавили в госкорпорации.

Подчеркивается, что данный выход станет шестым по программе в текущем году.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио обновили рекорд по продолжительности пребывания на МКС за время одной экспедиции.