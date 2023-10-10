iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не смогли обойти Huawei P60 Pro в DxOMark
Специалисты DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры iPhone 15 Pro. Устройство продемонстрировало отличные результаты в тестах камеры, набрав тот же результат, что и флагманская модель iPhone 15 Pro Max, и закрепив позицию среди лучших в нашем рейтинге.
Фото-возможности
Фото-возможности iPhone 15 Pro оценили в 153 балла. Специалисты DxOMark отмечают высокий уровень детализации захвата, особенно на портретных снимках, где очень хорошо сохраняются очень мелкие детали черт лица, такие как текстура кожи и ресницы.
Также из положительных моментов были отмечены точная экспозиция, широкий динамический диапазон, и приятные цвета.
Шум изображения в целом находился под хорошим контролем, но наблюдался некоторый шум яркости в теневых областях кадра. Это особенно было заметно в условиях низкой освещенности, где шум имел более зернистый вид. Также смартфону не позволили стать лучшим артефакты в виде бликов, ореолов и сглаживания. Ещё один минус – недостаточная детализация при съёмке с большого расстояния.
Видео-возможности
В тестах видеозаписи iPhone 15 Pro установил пять рекордов: смартфон отличился лучшей экспозицией, лучшим цветом, быстрой фокусировкой, лучшей стабилизацией и минимальным количеством шумов. Также была отмечена хорошая детализация и отличную работу HDR, что делает ролики яркими и контрастными.
Общий результат
Общий результат iPhone 15 Pro составил 154 балла. Такое же количество баллов и у iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro занял второе место глобального рейтинга DxOMark. Лидирующую позицию занимает Huawei P60 Pro с общим результатом 156 баллов.