iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не смогли обойти Huawei P60 Pro в DxOMark

Специалисты DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры iPhone 15 Pro. Устройство продемонстрировало отличные результаты в тестах камеры, набрав тот же результат, что и флагманская модель iPhone 15 Pro Max, и закрепив позицию среди лучших в нашем рейтинге.

Фото-возможности

Фото-возможности iPhone 15 Pro оценили в 153 балла. Специалисты DxOMark отмечают высокий уровень детализации захвата, особенно на портретных снимках, где очень хорошо сохраняются очень мелкие детали черт лица, такие как текстура кожи и ресницы.

Также из положительных моментов были отмечены точная экспозиция, широкий динамический диапазон, и приятные цвета.

Шум изображения в целом находился под хорошим контролем, но наблюдался некоторый шум яркости в теневых областях кадра. Это особенно было заметно в условиях низкой освещенности, где шум имел более зернистый вид. Также смартфону не позволили стать лучшим артефакты в виде бликов, ореолов и сглаживания. Ещё один минус – недостаточная детализация при съёмке с большого расстояния.

MobiDevices

Видео-возможности

Качество видео iPhone 15 Pro было оценено в 158 баллов. Смартфон тестировался с разрешением 4K, переменной частотой кадров 60 кадров в секунду и функцией Dolby Vision, активированной для встроенных данных HDR.

В тестах видеозаписи iPhone 15 Pro установил пять рекордов: смартфон отличился лучшей экспозицией, лучшим цветом, быстрой фокусировкой, лучшей стабилизацией и минимальным количеством шумов. Также была отмечена хорошая детализация и отличную работу HDR, что делает ролики яркими и контрастными.

Общий результат