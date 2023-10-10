В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

С российским оборудованием на Международной космической станции (МКС) возникла третья за год проблема. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

Отмечается, что диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости из резервного радиатора российского модуля «Наука», который был пристыкован к российскому сегменту МКС в июле 2021 года, когда Дмитрий Рогозин возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Издание со ссылкой на госкорпорацию напоминает, что ранее у российского грузового космического корабля «Прогресс МС-21» произошла утечка в системе теплоносителя.

«Две утечки вызвали подозрения в конструктивном или производственном дефекте космического корабля. Однако в "Роскосмосе" пришли к выводу, что утечки были вызваны столкновениями с микрометеороидами или орбитальным мусором. Представители НАСА согласились с этим выводом», — говорится в публикации.

В августе 2021 года Рогозин сообщил, что внезапное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля «Наука» произошло из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления.