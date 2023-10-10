Эксперименты на МКС решили не откладывать после утечки из радиатора

В Роскосмосе заявили о продолжении экспериментов на российском сегменте МКС после утечки из радиатора
Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались, сообщил замначальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
По его словам, в данный момент работа из-за нештатной ситуации не корректировалась, эксперименты никакие не отложились, на станции ситуация стабильная, передает ТАСС.
Также Кононенко отметил, что температурный режим на МЛМ комфортный, а космонавтам не запретили заниматься на беговой дорожке, все упражнения выполнены в полном объеме.
Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы госкорпорации «Роскосмос», основной контур терморегулирования работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля.
«Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает свою работу», – подчеркнуто в сообщении.
В конце сентября российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после миссии на МКС, они пробыли в космосе 371 сутки.