Соцсеть X начала чистку аккаунтов и постов, связанных с ХАМАС

В соцсети X (экс-Twitter) объявили о решении удалить новые аккаунты, связанные с ХАМАС, и усилить борьбу с антисемитскими твитами на фоне начавшейся войны. Об этом сообщается в посте службы безопасности X.

В X подчеркнули, что за последние несколько дней выросло количество ежедневных активных пользователей в зоне конфликта. В разных странах было опубликовано более 50 миллионов твитов, касающихся нападения ХАМАС на Израиль и израильских ответных атак.

«Так как события продолжают стремительно развиваться, руководители компании пришли к выводу, что ситуацию можно считать кризисной. <…> Мы приняли меры <...> и удалили несколько недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС», - заявили в X.

Также соцсеть, следуя своей стратегии по борьбе с жестокостью и разжиганием ненависти, удалила тысячи постов, содержащих графические материалы, а также агрессивные и ненавистнические высказывания.

В X заявили, что активно отслеживают антисемитские высказывания и уже удалили нескольких сотен аккаунтов, которые пытались манипулировать трендами.

Wired отмечает, что на фоне войны Израиля и ХАМАС в X появилось множество дезинформации - к примеру, были опубликованы кадры видеоигры, выдаваемые за видео нападения ХАМАС, и изображения фейерверков в Алжире, представленные как израильские удары по сектору Газа. В соцсети появились фальшивые фотографии футбольной суперзвезды Криштиану Роналду с палестинским флагом, а видео трехлетней давности, посвященное гражданской войне в Сирии, было выдано за снятый на этих выходных ролик.