В Госдуме предложили обязать маркетплейсы отдать первые места выдачи товарам из РФ
С инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая. Согласно документу, онлайн-магазины будут показывать продукцию отечественных компаний в числе первых 50 наименований.
Как сообщает газета «Известия», проект разрабатывается при поддержке Минпромторга, нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.
Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил изданию, что квота не сможет превысить 50% в традиционной торговле и 50 карточек товаров — в электронной.