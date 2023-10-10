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В Госдуме предложили обязать маркетплейсы отдать первые места выдачи товарам из РФ

С инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая. Согласно документу, онлайн-магазины будут показывать продукцию отечественных компаний в числе первых 50 наименований.

В Госдуме предложили обязать маркетплейсы отдать первые места выдачи товарам из РФ
© РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», проект разрабатывается при поддержке Минпромторга, нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил изданию, что квота не сможет превысить 50% в традиционной торговле и 50 карточек товаров — в электронной.

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