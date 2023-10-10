В Госдуме предложили обязать маркетплейсы отдать первые места выдачи товарам из РФ

С инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая. Согласно документу, онлайн-магазины будут показывать продукцию отечественных компаний в числе первых 50 наименований.

Как сообщает газета «Известия», проект разрабатывается при поддержке Минпромторга, нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.