Землетрясения в Афганистане стали для ученых неожиданностью

В последние дни произошло сразу несколько сильных землетрясений. Сначала в Мексике, где толчок был магнитудой 5.9. Очаг залегал на глубине 108 км. Через несколько часов еще одно землетрясение магнитудой 5.0 произошло на западе Непала. Очаг залегал на глубине 24 км. Потом целая серия землетрясений магнитудой 6.3, 5.5 и 6.2 и 5.9 в афганской провинции Герат. Очаги залегали на глубине 10-14 км. Подземные толчки ощущались в ряде районов Афганистана, Ирана и Туркменистана. Число жертв трагедии в провинции Герат составило по последним данным не менее 2445 человек, пострадали 2440. В результате подземных толчков разрушены 1983 зданий, пострадали жители порядка 20 деревень.

После серии толчков в Афганистане произошли еще два мощных землетрясения магнитудой 6.7 и 6.7 в Папуа Новой Гвинее. Очаги залегали на глубине 53 и 74 км. Что означает эта серия? Мог ли один сильный толчок в одном регионе Земли вызвать подземные удары в других?

Алексей Завьялов, заведующий лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук:

- Прежде всего, надо отметить, что на планете в год происходит 125-130 землетрясений магнитудой от 6 до 7, а значит каждый месяц около 10. Два из них сейчас произошли в Афганистане.

Там был дуплет двух главных толчков, произошедших с интервалом около 30 мин, и каждый породил свои афтершоки. Их было много, за прошедшие два дня зарегистрировано уже более 10 толчков, четыре из которых с магнитудами от 5 до 5.7. И это хорошо, так как они сняли напряжение в очаге, что позволяет снизить вероятность или вовсе избежать новых сильных ударов.

У этих землетрясений есть одна особенность. Сам Афганистан сейсмоопасная территория, но, как ни странно, все сильные землетрясения за период с 1900 по 2016 год происходили на северо-востоке страны, или на западе, в соседнем Иране, а провинцию Герат обходили стороной. Здесь землетрясений с магнитудой больше 5.5 зарегистрировано не было. Поэтому недавние сильные толчки для этого района своего рода неожиданность. Теперь что касается разрушений. Основные толчки и афтершоки произошли на расстоянии около 50 км от большого города Герат, где население более 570 тысяч. Вокруг - маленькие ветхие поселки, где главным образом и были разрушения.

Причина такого количества жертв, прежде всего, в качестве зданий. Сейсмологи не случайно говорят, что людей убивают не сами подземные толчки, а разрушающиеся здания.

Что касается появившихся сообщений, что землетрясения в Афганистане, Новой Гвинее и других районах Земли связаны друг другом, что одно спровоцировало другие, то это не соответствует реальной картине.