В России начнут делать компьютеры с китайскими процессорами

Российская компания «Норси-Транс» анонсировала производство серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и ноутбуков на базе китайских процессоров Loongson. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на слова генерального директора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова.

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«Норси-Транс» уже закупила около ста процессоров Loongson, которые будут использованы для производства тестовой партии устройств. Ремизные версии оборудования компания намерена включить в реестр российской электроники Минпромторга и продавать государственным и корпоративным заказчикам.

Партерном «Норси-Транс» в новом проекте выступит компания «Базальт СПО». Разработчик ПО займется адаптацией своей операционной системы «Альт» под китайские процессоры.

«Ъ» пишет, что «Норси-Транс» не единственный российский производитель электроники, который планирует использовать процессоры Loongson в своем оборудовании. Аналогичные инициативы имеются в дорожной карте компании «Промбит».