В России испытали первый в стране прототип электросудна на водороде

В пресс-службе компании Sitronics group сообщили об успешном проведении в акватории реки Невы в Ленинградской области испытаний первого в России прототипа электросудна на водороде, передает ТАСС.

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Уточняется, что они прошли в районе верфи Emperium.

Подчеркивается, что Центром водородных технологий АФК «Система» был специально разработан генератор на топливных элементах. Установку интегрировали в энергосистему катамарана.

В компании отметили, что он стал первым российским судном-прототипом, который работает на водороде. Там же назвали его самым экологически чистым и перспективным видом топлива.

Sitronics group является российской IT-компанией, которая реализует цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации.

В прошлом месяце стало известно, что российский производитель «КамАЗ» разрабатывает водородный электробус. Как отмечалось, для его изготовления будут использовать отечественные комплектующие, а также детали из дружественных стран.