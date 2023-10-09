В России испытали первый в стране прототип электросудна на водороде
В пресс-службе компании Sitronics group сообщили об успешном проведении в акватории реки Невы в Ленинградской области испытаний первого в России прототипа электросудна на водороде, передает ТАСС.
Уточняется, что они прошли в районе верфи Emperium.
Подчеркивается, что Центром водородных технологий АФК «Система» был специально разработан генератор на топливных элементах. Установку интегрировали в энергосистему катамарана.
В компании отметили, что он стал первым российским судном-прототипом, который работает на водороде. Там же назвали его самым экологически чистым и перспективным видом топлива.
Sitronics group является российской IT-компанией, которая реализует цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации.
В прошлом месяце стало известно, что российский производитель «КамАЗ» разрабатывает водородный электробус. Как отмечалось, для его изготовления будут использовать отечественные комплектующие, а также детали из дружественных стран.
Автобус будет представлен в 2024 году.