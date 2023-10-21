Удаление аккаунта Инстаграм

Мы все привыкли к социальным сетям, а некоторые и вовсе не представляют себе жизни без них. Особой популярностью пользуется международная социальная сеть с фотографиями – Instagram* (*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. Facebook и Instagram принадлежат Meta). В ней пользователи делятся особенно яркими моментами своей жизни и общаются с друзьями. Но что делать, если вам необходим цифровой детокс, или же в вашей стране вообще запрещен Instagram, и вы хотите удалить профиль? Создатели социальных сетей нацелены на максимальное удержание пользователя, поэтому прячут функции удаления как можно глубже, чтобы вы успели передумать, пока найдете нужную кнопку. Но с нашими подсказками вы сможете сделать это за одну минуту, и никакой Марк Цукерберг вам не помешает.

© РИА Новости

Сохраните свои данные

Видео дня

Перед тем как удалить свой аккаунт, мы рекомендуем вам скачать все свои данные. Поверьте, даже если в приступе гнева или отчаяния вы хотите уничтожить все следы своего пребывания в соцсети, пройдет время, и вы можете пожалеть об утрате некоторых фотографий.

Rambler

Чтобы сохранить свои данные, вам необходимо открыть профиль, а после этого перейти в настройки. В настройках найдите пункт «Архивирование и скачивание» и зайдите в него, и на этой странице уже вы найдете кнопку «Скачать информацию». Вы отправляете запрос на подготовку архива всех ваших фото и видео, а система предоставляет вам ссылку, которая будет активна в течение четырех дней. Как долго будет качаться архив зависит исключительно от вашей активности в социальной сети и объема данных. Алгоритм действий на смартфоне, планшете и компьютере – одинаковый.

Удаление аккаунта

Перед удалением аккаунта советуем хорошо подумать, чтобы не принять поспешного решения на эмоциях, так как все данные будут удалены без возможности восстановления. Иногда аккаунт удается восстановить, если система его не успела удалить, потому что это занимает до 90 дней. Но бывают случаи, когда аккаунт нельзя вернуть уже через сутки.

Rambler

Если вы все твердо решили, то идите снова в настройки? ищите там кнопку «Центр аккаунтов» и нажимайте на нее. Потом выбирайте пункт «Личная информация», потом «Владение и управление аккаунтом», ну а далее ищите пункт «Деактивация или удаление» в самом низу. После этого система спросит у вас пароль и позволит нажать на кнопку в профиле в последний раз. Рядом есть кнопка «деактивировать аккаунт», и если вы не уверены в своем решении, то лучше нажать её. Для всех ваших подписчиков эффект будет точно таким же – отсутствие аккаунта, но, при смене настроения или необходимости, вы сможете без проблем вернуться. Опять же, аккаунт в Instagram удаляется одинаково и с компьютера через браузер, и из мобильного приложения.

Заключение