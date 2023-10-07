Запуск ракеты Vega перенесли

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане, которая должна вывести на орбиту два спутника, был отменен в последний момент, когда ракета уже находилась на стартовой площадке. Компания - оператор запусков Arianespace сообщила о переносе старта на 8 октября.

"Прекращаем обратный отсчет из-за красного индикатора разрешения на запуск", - было объявлено в процессе подготовки к старту.

Комментаторы трансляции подчеркнули, что спутники в полном порядке, и им ничего не угрожает. Позже в социальной сети X (ранее Twitter) компания Arianespace пояснила, что отсчет прервали из-за "незначительного превышения" некоторых показателей.

"Сейчас проводится дополнительная проверка для подтверждения новой попытки запуска с 22:36 7 октября по местному времени (4:36 мск 8 октября - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении компании.