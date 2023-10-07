Российский эксперт рассказал, произойдёт ли «восстание машин»

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Илья Сачков, основатель Group IB, выразил своё мнение о будущем искусственного интеллекта и его влиянии на человечество. Он утверждает, что угроза восстания машин и алгоритмов слишком грубо представлена и что передача интеллекта и сознания будет добровольной. Он сравнивает человечество с лягушкой, которая медленно варится и не замечает глобальных изменений.

Сачков считает, что искусственный интеллект уже находится вне человеческого контроля и что человечество становится всего лишь сенсором для какой-то другой силы, которая активно развивается на Земле. Он также утверждает, что ИИ может подавлять человеческую волю, включая творчество, и делает развлекательный контент ещё более привлекательным. Он также предупреждает о том, что злоумышленники используют нейронные сети для обучения на нелегальных данных.