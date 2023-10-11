9 признаков почему не стоит покупать iPhone 15

Релиз iPhone 15 оказался довольно противоречивым. Многие критики похвалили смартфон за немногочисленные, но приятные новшества, тогда как другие утверждают, что Apple во второй раз пытается продать один и тот же телефон — на этот раз в прямом смысле слова. Портал mobile-review.com перечислил причины, по которым покупка iPhone 15 — сомнительное решение.

© Apple

Неоправданно высокий ценник

Видео дня

В России за iPhone 15 на официальных площадках придется заплатить от 125 000 рублей (100 000 при покупке через «серых» продавцов). Для флагманского устройства такая цена была бы нормой, однако проблема в том, что новый iPhone тяжело назвать новинкой: по своим возможностям он практически не отличается от предшественника. По факту, iPhone 15 предлагает те же функции, что и Android-смартфоны за 50-60 тысяч рублей.

Ненадежная конструкция

Создается ощущение, словно Apple нарочно пытается сделать каждый следующий iPhone более хрупким, чем предыдущий — чтобы их чаще ремонтировали в официальных сервис-центрах. iPhone 15 имеет алюминиевый корпус, но крайне хрупкий экран, который может разбиться от случайного падения. Если вы твердо намерены купить новинку, то будьте готовы дополнительно потратиться на прочный чехол.

Apple

Медленная беспроводная зарядка

К сожалению, Apple до сих пор не научилась делать качественные устройства для беспроводной зарядки. iPhone 15 весьма сильно нагревается при использовании беспроводного зарядника, и при этом не имеет функции обратной зарядки. Иными словами, вы не сможете в случае чего подзарядить наушники или часы — в отличие от многих флагманов на Android.

Датчик отпечатка не встроен в экран

Да, сам по себе датчик нельзя назвать устаревшей технологией: он по-прежнему остается незаменимым инструментом. Однако тот факт, что Apple до сих пор не встроила его в экран iPhone, говорит о том, что компания всеми силами экономит на производстве смартфонов — даже если вы готовы раскошелиться на Pro-модель.

Камера разочаровывает

Флагманские модели смартфонов обычно могут похвастать отличными камерами, но Apple и здесь сэкономила. Основной модуль не вызывает нареканий, однако полное отсутствие оптического зума на столь дорогом телефоне смотрится дико. Не говоря уже о том, что широкоугольная камера оставляет желать лучшего.

Apple

Качественный, но ничем не примечательный экран

iPhone 15, в отличие от многих других премиальных устройств, не получил экран с высокой частотой обновления — она ограничена 60 герцами. Качество и яркость изображения хороши, но, опять же, за такие большие деньги хотелось бы получить нечто большее, чем просто рыночный стандарт.

Проблемы App Store

На данный момент российские пользователи могут совершать покупки в App Store, оплачивая их со счета оператора. Другой вопрос, что в магазине нет приложений от компаний, попавших под зарубежные санкции: например, значительной части популярных банковских клиентов. Конечно, банки регулярно выпускают в App Store программы под другими названиями, но модераторы оперативно их удаляют. Пользователям остается либо ловить момент, либо взламывать iPhone и качать приложения из других источников. К тому же, никто не может сказать, как долго будут работать существующие способы оплаты.

Сомнительный сервис

Похожая ситуация сложилась с сервисными центрами: сейчас в России нет авторизованных ремонтных центров, из-за чего получить квалифицированное техобслуживание невозможно. Вы не сможете, например, сменить хрупкий экран iPhone 15, если разобьете оригинальный. Ради этого придется либо ехать в другую страну, либо покупать новый телефон. Оба варианта, мягко говоря, недешевы.

Уязвимость персональных данных