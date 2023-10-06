Приложение «Ак Барс Банка» пропало из Google Play

Приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play
Из официального магазина приложений для устройств на операционной системе Android - Google Play - удалили мобильное приложение банка «Ак Барс». Об этом сообщает агентство «Прайм».
Так, после входа в магазин и введения в поисковике названия банка приложение не отображается. При этом брокерское приложение «Ак Барс Трейд» скачать все еще можно.
В магазине App Store для пользователей платформы iOS приложения банка и брокера сохранились.
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