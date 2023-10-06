Приложение «Ак Барс Банка» пропало из Google Play

Из официального магазина приложений для устройств на операционной системе Android - Google Play - удалили мобильное приложение банка «Ак Барс» . Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, после входа в магазин и введения в поисковике названия банка приложение не отображается. При этом брокерское приложение «Ак Барс Трейд» скачать все еще можно.