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Приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play

Из официального магазина приложений для устройств на операционной системе Android - Google Play - удалили мобильное приложение банка «Ак Барс». Об этом сообщает агентство «Прайм».

Приложение «Ак Барс Банка» пропало из Google Play
© globallookpress.com

Так, после входа в магазин и введения в поисковике названия банка приложение не отображается. При этом брокерское приложение «Ак Барс Трейд» скачать все еще можно.

В магазине App Store для пользователей платформы iOS приложения банка и брокера сохранились.

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