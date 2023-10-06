Производитель смартфонов начал продавать пиво

Стартап Nothing, известный своими смартфонами и наушниками, запустил в продажу пиво. Пока напиток доступен для покупки только в Великобритании на сайте бренда.

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Впервые о пиве от технологической компании стало известно 1 апреля 2022 года. Тогда в социальных сетях Nothing было опубликовано изображение минималистичной банки пива с логотипом бренда и надписью Beer (5,1%). Пользователи сети восприняли эту публикацию в качестве первоапрельской шутки.

Однако в октябре 2023 года на сайте Nothing появился пресс-релиз, в котором говорится о начале продаж хмельного напитка, произведенного совместно с пивоварней Freetime Beer Company. Нефильтрованное рисовое светлое пиво продается в упаковке из шести банок по цене £20 (около 2,4 тыс. руб.).

В Nothing намерены расширить количество стран, в которых будет продаваться Beer (5,1%), однако их список пока не приводится.