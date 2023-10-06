В России разработали новый способ диагностики болезни Альцгеймера

Новый метод диагностики болезни Альцгеймера разработали российские ученые. Этим недугом страдают около 50 миллионов человек на планете. И их количество с каждым годом увеличивается, передает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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74-летнего пенсионера из Москвы Николая Шишкина стала подводить память. Появился синдром болезни Альцгеймера. В процедурном кабинете у пенсионера собираются взять пункцию из спинного мозга для анализа.

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«Помню все стихотворения детства, школы, а вот то, что было вчера, это из памяти стирается, не совсем, но пропадает», – рассказал пациент Николай Шишкин.

Процедура длится меньше пяти минут. Спустя несколько часов анализ Николая Шишкина доставят в лабораторно-диагностический центр Сеченовского университета, где начнется исследование.

«Образцы загружаются в анализатор, со штрих-кода считывается задание, а дальше начинается непосредственно сам процесс определения этих биомаркеров», – рассказала заведущая межклинической биохимической лабораторией Алина Федорова.

Если раньше болезнь Альцгеймера диагностировали клинически с помощью МРТ, то теперь акцент делается на изучение содержания спинномозговой жидкости.

«В нашей лаборатории мы занимаемся изучением трех белков: бета-амилоид, общий тау-белок и фосфорилированный тау-белок. Определение этих белков позволит установить связь биомаркеров с развитием болезни Альцгеймера», – рассказала Алина Федорова.

Причем в зоне риска и люди, которые не жаловались на плохое самочувствие.

«Мы можем взять этого человека под наблюдение, вести его потом как пациента с определенными факторами риска. В дальнейшем мы сможем предложить ему клиническое лечение», – рассказала врач-невролог, заместитель главного врача университетской клинической больницы №3 Ксения Шевцова.

Еще один способ выявления болезни Альцгеймера предложили саратовские ученые. Они разработали умную шапочку. Устройство состоит из головного убора со встроенными светодиодами для фототерапии и наручной сенсорной системы для мониторинга сна.

«Когда будет достигаться дельта-сон, глубокий сон, в этот момент будет подаваться фотовоздействие кратковременное, которое заставит выводиться из головного мозга токсичный белок бета-амилоид. Именно этот белок является причиной развития болезни Альцгеймера», – рассказала заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ имени Чернышевского Оксана Семячкина-Глушковская.

Пока эксперимент проводится на мышах. К ним прикреплены специальные датчики, которые оценивают их активность, поведение и работу мозга во время сна.

«По картинке, которая передается, мы можем наблюдать работу сосудов головного мозга», – отметила младший научный сотрудник Инна Блохина.