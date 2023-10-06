Японский аппарат SLIM пролетел над Луной

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который в январе должен совершить мягкую посадку на Луну, совершил пролет над поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщает SpaceNews.

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Издание пишет, что 4 октября аппарат пролетел с относительной скоростью 1,47 километра в секунду на расстоянии менее пяти тысячи километров от поверхности Луны. В настоящее время модуль продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.

Пуск ракеты H-IIA с модулем SLIM состоялся 7 сентября с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.