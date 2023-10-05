Ученые из Гарварда создали непромокаемый металл

Ученые из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук создали непромокаемый металл, который остается сухим под водой более 200 дней. Видеозапись изобретения появилась на YouTube-канале учебного заведения.

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По словам ученых, на данную разработку их вдохновил паук-серебрянка, особое строение волосков которого позволяет ему жить под водой, создавая между ним и водой воздушный барьер. Именно такую прослойку им и удалось получить из титанового сплава, поверхность которого подвергли электрохимическому окислению, шлифовке песком и сталью, нагреву и последующему охлаждению.

Затем эту пластину согнули и поместили в воду на 208 дней. В течение этого времени металл оставался сухим, а также на нем меньше развивались бактерии.