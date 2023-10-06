Почему нет Нобелевской премии по математике?

Шведский изобретатель Альфред Нобель создал Нобелевскую премию распоряжением в своем завещании. Химик постановил, что большая часть его состояния после смерти должна пойти на создание премии за достижения в физике, химии, медицине, литературе и деятельность по укреплению мира. Однако в списке этих научных дисциплин не хватает науки, которую многие современники считают весьма важной. А именно, математики.

© Wikipedia

Почему же Нобель не включил математику в перечень наук Нобелевской премии? Согласно популярной легенде, причиной послужили романтические склоки. Якобы его жена, любовница или просто женщина, которой он предложил руку и сердце, предпочла создателю динамита известного математика. Самым вероятным кандидатом называют Магнус Геста Миттаг-Леффлера — еще одного шведского ученого.

На самом деле, эта версия не имеет никаких исторических обоснований. Прежде всего, Нобель никогда не был женат. До историков не дошли никакие свидетельства того, что Нобель и Миттаг-Леффлер активно контактировали, т.к. последний прожил значительную часть жизни в Париже. Они тем более не были врагами. Если бы их отношения были плохими, то математик вряд ли бы пытался убедить Нобеля завещать часть своего состояния на благо высших учебных заведений. Наконец, последний фактор — чисто психологический. Сейчас трудно поверить, что Нобель, который намеревался создать довольно идеалистическую премию, позволил бы личной неприязни омрачить собственное наследие.