Древний трезубец для ловли рыбы нашли археологи в Турции

Археологи обнаружили на северо-западе Турции древний железный трезубец, который, как полагают, использовался для рыбной ловли. Находку сделали в древнем городе Ассос.

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Изображения подобных копий сохранились на фресках и других исторических изображениях. Но в Ассосе такой артефакт был найден впервые. Изделия, изготовленные из железа, быстро подвергались коррозии и разрушались, и до наших дней дошли лишь единичные образцы.

«Такие инструменты использовались в древние времена для ловли крупной рыбы в море на маленьких лодках, которые ночью освещались факелами», – рассказал руководитель раскопок, профессор Нуреттин Арслан из Университета Чанаккале Онсекиз Март.

Возраст находки оценили в 1700 лет. Его обнаружили в районе фонтана Нимфей. Реставраторы очистили артефакт от почвы и окислившихся веществ. Ученые предположили, что трезубец изготовили непосредственно в Ассосе, хотя точно определить место его производства нельзя, сообщает Anadolu.