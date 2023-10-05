Зафиксирован рост продаж отечественных ноутбуков

В России наблюдается увеличение спроса на ноутбуки в сети «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2023 года - на 20% к такому же периоду прошлого года. Также трехкратный рост продемонстрировала доля отечественных брендов в продажах - она составила более 10%, передает агентство «Прайм».

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Представитель компании отметил, что продажи ноутбуков стали рекордными в этом году. По его словам, они на 20% превышали прошлогодние значения и почти на 5% - показатели пандемии в 2021 году.

Самое активное увеличение продаж зафиксировано по китайским и российским маркам. Эксперты утверждают, что это обусловлено рядом факторов, среди которых постепенное восстановление покупательской активности, сезонный интерес перед учебным годом, отложенный спрос, стабилизация ассортимента, доступность товаров и развитие промоакций и программ рассрочки.

Подчеркивается, что в целом на российском рынке штучные продажи ноутбуков за девять месяцев показали рост примерно на 5% в годовом выражении, до 2,4 миллиона устройств.