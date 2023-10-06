Нейросеть выступила соавтором спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества»

— Ценное послание автора заложено в самом названии произведения. Пьеса рассказывает о важных и редких людях, без которых мир был бы пустым и скучным. Это повествование о тех, кто посвящает каждый свой день лишь одной цели — дарить красоту! Они бесстрашны, они — рыцари по духу и чести, но без копья в руке. Они не видят трудностей на своем пути, потому что их цель наивысшей пробы. И счастье, когда они побеждают. Иногда ценой своей жизни, — рассказал Долмазян.