Нейросеть выступила соавтором спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества»
5 октября в Театре «МОСТ» прошел закрытый предпремьерный показ спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества». Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль был создан режиссером-постановщиком Георгием Долмазяном при помощи нейросетей «Яндекса», которые выступили в роли художника-сценографа и сценариста. В основу сюжета постановки легла история о последних днях жизни грузинского художника Нико Пиросмани, автором которой был советский драматург Вадим Коростылев.
— Ценное послание автора заложено в самом названии произведения. Пьеса рассказывает о важных и редких людях, без которых мир был бы пустым и скучным. Это повествование о тех, кто посвящает каждый свой день лишь одной цели — дарить красоту! Они бесстрашны, они — рыцари по духу и чести, но без копья в руке. Они не видят трудностей на своем пути, потому что их цель наивысшей пробы. И счастье, когда они побеждают. Иногда ценой своей жизни, — рассказал Долмазян.
Премьерные показы необычной постановки «Пиросмани. Праздник одиночества» пройдут 2 и 19 ноября, а также 6 и 7 декабря в Театре «МОСТ».